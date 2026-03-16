Fenerbahçe'de neler oluyor? Antrenmandaki görüntüler dikkatlerden kaçmadı
Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkan ve namağlup serisi 2-0'lık yenilgiyle son bulan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son 4 maçın 3'ünde yaşanan puan kayıpları sonrası başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu iki toplantı birden yapmıştı. Başkan Saran, ilk toplantıda yöneticileriyle görüşürken ikinci toplantıda ise teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek'le konuşmuştu.
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin ilk idmanında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Yönetim idmanda
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanı futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de takip etti.
Talisca geri döndü
Diğer yandan sakatlığını atlatan Anderson Talisca, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.