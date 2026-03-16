İBB davasında kriz çıktı mahkeme heyeti salonu terketip günü bitirdi olay diyaloglar

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada yargılama ikinci haftasında gerilimle başladı. Duruşmanın daha başında kriz patlak verdi. Duruşma salonuna gelen mahkeme heyeti ile CHP'li vekiller arasında 'yer' mevzusundan sıkıntı çıktı. CHP'nin avukat kökenli vekilleri izleyici bölümüne geçmeyi reddetti. Vekiller tartışınca mahkeme heyeti davaya başlamadan ara verdi ve salonu terketti.

-Aradan sonra duruşmanın devam edeceği düşünülürken erteleme haberi geldi.

-Mahkeme heyeti duruşma salonunda düzen sağlanamadığı gerekçesiyle davayı yarına ertelendi.

Mahkeme başkanı ile CHP'li vekiller arasındaki 'yer' meselesinden çıkan krizdeki diyaloglar şöyle:

Mahkeme Başkanı (M.B.): Avukat bölümümüzde bazı vekillerimizi yine içeride bulmuşlar. Onları arkadaşlar uyardı, ancak ısrarla çıkmak istemiyorlar. Bu şekilde yargılamaya yine başlayamayız. Lütfen salondan izleyici bölümünü alalım. İzleyici bölümüne sizi alalım lütfen.

Milletvekili avukat: Hangi kanunun hangi maddesine dayalı olarak? Biz avukatız ve buradayız Sayın Yargıç…

M.B.: Vekaletiniz var mı dosyada?

Milletvekili avukat: Vekaletimizin olmasına gerek yok.

M.B.: Bakın; her gün sabah benzer bir böyle sorunla başlıyoruz. Lütfen… Bir sürü tutuklumuz var. Bakın savunma almaya çalışıyoruz. Israrla yargılama yapmaya çalışıyoruz. Her gün bir krizle burayı bu şekilde yönetemeyiz. Lütfen dışarı çıkalım, izleyici bölümüne geçelim. Rica ediyorum. Sizin, sizin, sizin, sizin sıfatınız nedir burada şu an?

Milletvekili avukat: Benim şu an sıfatım avukat.

M.B.: İzleyici olarak, izleyici bölümünden takip edebilirsiniz.

Mahmut Tanal: Edemiyoruz. Seyirci bölümünde yer yok sayın Başkanım.

M.B.: Lütfen dışarı. Lütfen dışarı geçelim. Görevli arkadaşlar yardımcı olun.

Milletvekili avukat: Zorla çıkaracaksınız!

M.B.: Vekillerimiz için arka bölüm var zaten. Orada gerekli kolaylığı sağlarız. Görevli arkadaşlar, orada gerekli kolaylığı sağlarlar. Milletvekillerimiz için ayırdığımız bölümümüz var.

Mahmut Tanal: Nereyi ayırdınız? Nerede yer? Burada yer yok!

M.B.: Bu şekliyle yargılamaya başlamam…

Mahmut Tanal: Mahkeme Başkanı doğru dürüst konuşmalı. Hakikate aykırı beyanda bulunamaz. Milletvekilleri olarak biz buradayız; yer yok.

M.B.: Sayın vekillerimiz, rica ediyorum tekrardan. Yargılamaya devam etmek istiyoruz. Lütfen izleyici bölümüne geçin.

Mahmut Tanal: Devam edin. Size engel olan mı var? Düzeni bozan mı var? Siz çalışmamak için bahane arıyorsunuz.

M.B.: Lütfen izleyici bölümünden sürekli bu şekilde müdahale etmeyin.

Mahmut Tanal: Keyfi hareket ediyorsunuz sayın Başkan keyfi. Hukuka uymak zorundasın. Anayasa’ya uymak zorundasın. Kamu düzeni adına keyfi hareket etmeye Anayasa’mız izin vermiyor.

M.B.: Görevli arkadaşlara yardımcı olup, gerekli yere geçelim lütfen. Duruşmaya bu şekilde devam edemem. Duruşmaya ara vermek zorunda kalacağım yine.

Milletvekili avukat: Hayır, siz bizi o zaman buradan zorla çıkaracaksınız.

M.B.: Tamam yargılamaya ara verdik.