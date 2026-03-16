İlber Ortaylı cenazesi! Özel izinle ünlü bir padişahın yanına gömülüyor
TÜRKİYE'ye tarihi sevdiren İlber Ortaylı'nın cenazesi bugün kalkıyor. İlber Ortaylı'nın cenaze programı saat 11.00'da başladı. İlber Ortaylı çok az kişiye nasip olacak çok özel bir yere defnedilecek. İlber Hoca'nın mezarı en sevdiği padişahlardan biri olan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu Fatih Camii haziresinde olacak. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna, eski eşi ve torunları ile damadı taziyeleri salı günü kabul edecek.
TÜRKİYE'nin sevilen tarihçisi İlber Ortaylı'nın cenazesi bugün kaldırılıyor. İlber Ortaylı çok az kişiye nasip olan ve özel izin gerektiren çok önemli bir yere gömülecek. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitiren İlber Ortaylı'nın cenaze programı saat 11.00'da başladı. Cenaze namazı ise ikinci vakti kılınacak. İşte İlber Ortaylı'nın cenazesine dair detaylar, törenden gelen ilk bilgiler ve gömüleceği yer...
İLBER ORTAYLI CENAZE TÖRENİNDE KİMLER VAR?
İlber Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenleniyor. Buradaki törende kızı Tuna ve torunları başta olmak üzere aile üyeleri ve sevenleri katılıyor. Cenaze töreninde Ortaylı'nın yakın arkadaşları Prof. Dr. Celal Şengör ve gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunuyor. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.
İLBER ORTAYLI'NIN CENAZE NAMAZI NEREDE
İlber Ortaylı'nın cenaze namazı ikindi namazını takiben kılınacak. İlber Hoca'nın cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılacak. Cenaze sebebiyle bugün Fatih Camii'ne giden bazı yollar kapalı olacak. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı cenazeye çiçek gönderilmemesini, isteyenlerin ise Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapması istendi.
FATİH SULTAN MEHMET'İN YANINA GÖMÜLECEK
İlber Ortaylı çok az kişiye nasip olacak çok özel bir mekana defnedilecek. Türkiye tarihi sevdiren ünlü hoca Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin bulunduğu Fatih Camii'ndeki hazireye defnedilecek. Fatih Camii haziresinde birçok devlet büyüğünün, alanında önemli isimlerin naaşları bulunuyor. Fatih haziresine defin için özel izin gerekiyor. İlber Ortaylı'nın hocası ünlü tarih Profesörü Dr. Halil İnalcık’ın mezarı da burada.
-İlber Ortaylı'nın ailesi Fatih Camii haziresinde süren restorasyon çalışmaları nedeniyle defin bölümüne sınırlı sayıda kişinin alınacağını duyurdu.