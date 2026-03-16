İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.
Lübnan'ın güneyinde başlatıldığı duyurulan "kilit noktalara yönelik hedefli bir kara operasyonu" için bölgeye daha önceden asker takviyesi yapıldığı belirtildi.
İsrail ordusuna bağlı 91. Tümen'in cumartesi gecesi geç saatlerde Lübnan'ın güneydoğusuna saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi.Kara unsurlarından önce İsrail ordusunun bölgeye şiddetli hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdiği aktarıldı.
Öte yandan 146. Yedek Tümen'in Lübnan'ın güneybatısına konuşlandırılmış vaziyette olduğu, 36. Tümen’in ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar düzenlediği kaydedildi.