Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2026 il il Ramazan Bayramı namaz vakitleri
2026 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor. Bayram namazı vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan bayram namazı vakitlerine göre Ankara'da 07:23, İstanbul'da 07:39 İzmir'de 07:45'de kılınacak.
20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı başlıyor. Vatandaşlar bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri tarafından il il bayram namaz vakitleri yayınlandı.Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI, ANKARA BAYRAM NAMAZI, BURSA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2026
İstanbul Bayram Namazı Saati: 07:39
Adana Bayram Namazı Saati: 07:12
Adıyaman Bayram Namazı Saati: 07:01
Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 07:32
Ağrı Bayram Namazı Saati: 06:42
Aksaray Bayram Namazı Saati: 07:18
Amasya Bayram Namazı Saati: 07:12
Ankara Bayram Namazı Saati: 07:23
Ardahan Bayram Namazı Saati: 06:44
Antalya Bayram Namazı Saati: 07:31
Artvin Bayram Namazı Saati: 06:48
Aydın Bayram Namazı Saati: 07:42
Balıkesir Bayram Namazı Saati: 07:43
Bartın Bayram Namazı Saati: 07:26
Batman Bayram Namazı Saati: 06:49
Bayburt Bayram Namazı Saati: 06:54
Bilecik Bayram Namazı Saati: 07:35
Bingöl Bayram Namazı Saati: 06:52
Bitlis Bayram Namazı Saati: 06:46
Bolu Bayram Namazı Saati: 07:29
Burdur Bayram Namazı Saati: 07:33
Bursa Bayram Namazı Saati: 07:38
Çanakkale Bayram Namazı Saati: 07:49
Çankırı Bayram Namazı Saati: 07:20
Çorum Bayram Namazı Saati: 07:15
Denizli Bayram Namazı Saati: 07:37
Diyarbakır Bayram Namazı Saati: 06:53
Düzce Bayram Namazı Saati: 07:30
Edirne Bayram Namazı Saati: 07:49
Elazığ Bayram Namazı Saati 06:57
Erzincan Bayram Namazı Saati: 06:56
Erzurum Bayram Namazı Saati: 06:49
Eskişehir Bayram Namazı Saati: 07:32
Gaziantep Bayram Namazı Saati: 07:04
Giresun Bayram Namazı Saati: 07:01
Gümüşhane Bayram Namazı Saati: 06:57
Hakkari Bayram Namazı Saati: 06:39
Hatay Bayram Namazı Saati: 07:09
Iğdır Bayram Namazı Saati: 06:38
Isparta Bayram Namazı Saai: 07:31
İzmir Bayram Namazı Saati: 07:45