Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi

AKOM yaptığı açıklamada havaların soğuyacağı tarihi açıkladı. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile kış değerlerine ineceği bildirildi.

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bayramın gelişiyle birlikte düşüşe geçecek. İstanbul ise Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, havaların soğuyacağı tarih verildi.

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞÜYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada perşembe gününe dikkat çekilerek, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 11-13°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemizde Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10°C altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.


İŞTE İSTANBUL İÇİN HAFTALIK HAVA DURUMU

Salı Sabah sisli ve puslu, parçalı ve az bulutlu 5°C / 12°C Yağış beklenmiyor

Çarşamba Parçalı ve çok bulutlu 6°C / 11°C Yağış beklenmiyor

Perşembe Çok bulutlu, hafif yağmurlu 6°C / 9°C 2-5 kg arası

Cuma Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 6°C / 8°C 5-15 kg arası

Cumartesi Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 9°C 5-12 kg arası

Pazar Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 10°C 3-7 kg aras

ÖNCEKİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede
İran'dan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
İran'dan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek
Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...
Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi
İBB davasında kriz çıktı mahkeme heyeti salonu terketip günü bitirdi olay diyaloglar
İBB davasında kriz çıktı mahkeme heyeti salonu terketip günü bitirdi olay diyaloglar
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti! Murat Kurum paylaştı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti! Murat Kurum paylaştı