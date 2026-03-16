Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi

AKOM yaptığı açıklamada havaların soğuyacağı tarihi açıkladı. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile kış değerlerine ineceği bildirildi.

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bayramın gelişiyle birlikte düşüşe geçecek. İstanbul ise Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, havaların soğuyacağı tarih verildi.



SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞÜYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada perşembe gününe dikkat çekilerek, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 11-13°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemizde Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10°C altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.



İŞTE İSTANBUL İÇİN HAFTALIK HAVA DURUMU

Salı Sabah sisli ve puslu, parçalı ve az bulutlu 5°C / 12°C Yağış beklenmiyor

Çarşamba Parçalı ve çok bulutlu 6°C / 11°C Yağış beklenmiyor

Perşembe Çok bulutlu, hafif yağmurlu 6°C / 9°C 2-5 kg arası

Cuma Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 6°C / 8°C 5-15 kg arası

Cumartesi Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 9°C 5-12 kg arası

Pazar Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5°C / 10°C 3-7 kg aras