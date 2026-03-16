Çoğu bilmiyor, bu cezalar cep yakacak! Bayramda yola çıkmadan bakın
Resmi Gazete’de yeni trafik cezaları 26 Şubat 2026’da yayımlanmıştı. Perşembe günü öğleden sonra başlayan bayram tatili ile milyonlarca vatandaş yollara çıkacak. Yeni cezaları bilmeyen sürücüler için ise ağır para cezaları uygulanacak. Peki, para cezaları ne kadar? İşte detaylar…
Yeni trafik cezalarının Resmi Gazete’de yayımlanması ile şehir içi ve dışında hız aşım limitleri değişti. Kanun değişikliğiyle hız cezalarının geçmişteki oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artışa gidildi ve yerleşim yeri içi ile dışı ayrımı yapıldı.
Yasaya göre, belirlenen hız limitleri en fazla 10 kilometre aşılabilir. Belirlenen hız limitlerinin artı 10 kilometre üzerine çıkılması halinde ise kademeli olarak radar cezaları başlayacak. Otomobiller için şehirlerarası hız limitleri şu şekilde:
**Çift yönlü karayollarında 90 km
Bölünmüş yollarda 110 km
Devlet tarafından işletilen otoyollarda 130 km
Yap işlet devret otoyollarında ise 140 km**
Geçtiğimiz sene yerleşim bölgelerinde hız sınır bölgeleri yeniden düzenlendi. Sade bir hale bürünen levhalara sürücülerin dikkat etmesi bekleniyor. Sürücülerin trafik levhalarına dikkat ederek hızını belirlemesi gerekiyor. Örneğin hız sınırı 70 kilometre olan yerleşim yerinden geçerken en fazla 5 kilometre hız limiti aşılabilir.
EN FAZLA 5 KİLOMETRE AŞABİLİRLER
Düzenlemeye göre, şehir içinde 50 olan hız sınırını için 56 kilometreden itibaren ceza yazılacak. Hız sınırında 56 kilometre ile ceza başlıyor ve kademeli cezalar şöyle;
Yerleşim yeri içinde, belirtilen hız sınırını;