Tarım ÜFE Şubat'ta yıllık 40,1 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,21, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 38,97 oldu. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 24,52 ile turunçgillerde görülürken, yıllık artışta yüzde 110,06 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubat ayında yükselişini sürdürdü. Endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,21 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 38,97 olarak hesaplandı.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile bu alanlara ilişkin hizmetlerde aylık artış yüzde 0,03 oldu. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,54 artış kaydedilirken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılığa yönelik destekleyici hizmetlerde yüzde 0,42 düşüş görüldü.

Ana gruplara bakıldığında, tek yıllık bitkisel ürünlerde aylık artış yüzde 4,26 olarak gerçekleşti. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,24 yükseliş kaydedilirken, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 5,83 oranında gerileme yaşandı.

Alt gruplar içinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 110,06 ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyvelerde görüldü. Aylık değişimde ise yüzde 24,52 artışla turunçgiller ilk sırada yer aldı.