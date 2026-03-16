İlber Ortaylı'nın eşi Ayşe Özdolay kimdir yaşıyor mu? Kızı Tuna Kazıcı evli ve...

Aslen Kırım Tatar Türkü olan İlber Ortaylı eşi Ayşe Ortaylı'dan boşandıktan sonra bir daha evlenmedi. 18 yıl evli kaldığı eski eşinin ismi Ayşe Özdolay ve eski bir milletvekilinin kızı. İlber Ortaylı'nun Tuna Ortaylı Kazıcı isminde bir kızı ve 2 torunu var.

İlber Ortaylı 78 yıllık ömründe sadece bir kez evlendi. Ayşe Özdolay ile yaptığı bu evlilikten 1 kızı oldu. Evlilikleri 18 yıl sürdü ve 1999 yılında bittikten sonra İlber Hoca bir daha evlenmedi.

İlber Ortaylı'nın karısı Ayşe Özdolay, 1950 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. Dr. Talip Özdolay’ın kızı olarak dünyaya gelen Ayşe Özdolay, 1981 yılında İlber Ortaylı ile evlendi. İlber Ortaylı'nın yaptığı bu tek evlilik boşanma ile sonuçlandı. 18 yıl süren evliliğin ardından İlber Ortaylı eşi Ayşe Özdolay'dan 1999 yılında boşandı. Ayşe Özdolay da bir daha evlilik yapmadı şu anda 75 yaşında.

İLBER ORTAYLI'NIN ÇOCUKLARI KIZI TUNA KAZICI KİMDİR?
İlber Ortaylı’nın Ayşe Özdolay ile evliliğinden Tuna adında bir kızı dünyaya geldi. 27 Mart 1982 tarihinde Ankara'da doğan Tuna Ortaylı Kazıcı şu anda 44 yaşında.

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'ne giren Tuna Ortaylı Kazıcı, aynı zamanda profesyonel turist rehberliği sertifikasına sahip. Tuna Ortaylı Sertaç Kazıcı ile evli.

İLBER ORTAYLI'NIN TORUNLARI
İlber Ortaylı'nın tek çocuğu olan Tuna Ortaylı Kazıcı'dan dünyaya gelen 2 torunu var. Torunlarının ismi Deniz Efe ve Defne... İlber Ortaylı sosyal medyadan torunlarıyla sık sık fotoğraf paylaşımı yapıyordu.

İlber Ortaylı cenazesi! Özel izinle ünlü bir padişahın yanına gömülüyor
