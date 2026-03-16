Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...

Safkan yarış atı Smart Latch’ın son yarışını 14 Ekim 2025'te koştuğu ve sakatlığı nedeniyle yarış hayatının sona erdiği belirtilmişti. Atın sahibi tarafından bakımevine gönderildiği ifade edilse de, daha sonra hayvanın kesildiği ve etinin Mersin’de bir aşhanede kullanıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarında ise Smart Latch’ın hâlâ “yaşıyor” göründüğü belirtildi.

CHP'li Gülcan Kış, Mersin’de kamuoyuna yansıyan et tartışmaları ile safkan yarış atı Smart Latch’ın kesildiği iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Kış, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi. Önergelerde, gıda denetim zincirinin işleyişinin açıklığa kavuşturulması ve kavurma olan Smart Latch’ın akıbetinin netleştirilmesi talep edildi.

Son günlerde et tartışmalarının belediyelere yöneltildiğini belirten Kış, gıda güvenliğinin denetiminin mevzuata göre Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

DENETİM YETKİSİNİN BAKANLIKTA OLDUĞUNU BELİRTTİ

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dikkat çeken Kış, et ve et ürünlerinin üretimden tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte resmî denetim yetkisinin Bakanlığa ait olduğunu ifade etti.

Kış, Mersin’de belediyelere et tedarik eden işletmelerin denetlenip denetlenmediğinin açıklanmasını istedi.

Kış şu soruları yöneltti: “Bu işletmeler Bakanlık tarafından onaylı ve kayıtlı mıdır? Son üç yılda kaç resmi denetim yapılmıştır? Kaç numune alınmış ve kaçında mevzuata aykırılık tespit edilmiştir?”

Kış ayrıca, tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen işletmeler hakkında hangi idari ve cezai işlemlerin uygulandığının da açıklanmasını talep etti.

EN SON 14 EKİM'DE KOŞMUŞ

Kamuoyunda tartışma yaratan safkan yarış atı Smart Latch’ın son yarışını 14 Ekim 2025'te koştuğu ve sakatlığı nedeniyle yarış hayatının sona erdiği belirtildi.

HALA YAŞIYOR GÖZÜKÜYOR

Evrensel'den Zeliha Irmak'ın haberine göre; atın sahibi tarafından bakımevine gönderildiği ifade edilse de, daha sonra hayvanın kesildiği ve etinin Mersin’de bir aşhanede kullanıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarında ise Smart Latch’ın hâlâ “yaşıyor” göründüğü belirtildi.

CHP’li Kış, tek tırnaklı hayvanların kesiminin yasak olduğunu hatırlatarak bu iddiaların gıda güvenliği açısından ciddi bir soru işareti yarattığını söyledi:

“Bakım altında olması gereken bir yarış atının nasıl kesime gönderildiği ve sofraya kadar uzanan zincire dahil olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu sadece bir hayvanın akıbeti değil; aynı zamanda devletin sorumluluğu ve denetim mekanizmasının ciddi bir testi.”