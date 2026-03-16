Kanada Türkler'i kapı dışarı ediyor! Depremzedeleri almıştı vize kararı şok etti

TÜRKİYE'de 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından Kanada 20 bin Türk'ü kabul etmişti. Kanada aldığı bir kararla ülkedeki depremzedeleri şoke etti. Bütün depremzedeler sınır dışı ediliyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketin ardından Kanada hükümeti, Türkiye’deki depremzedelere geçici çalışma ve oturum izni vererek yaklaşık 20 bin Türk vatandaşını kabul etti. Depremzedeler, Justin Trudeau döneminde kalıcı oturum ve vatandaşlık gibi vaatler duymuş, üç yıldır Kanada’da çeşitli işlerde çalışmıştı.

VİZE UZATILMADI SINIR DIŞI
Ancak 14 Mart 2025’te Mark Carney’nin başbakanlık koltuğuna gelmesiyle göç politikasında değişiklikler yaşandı ve 2026’da depremzedelerin vize süresi uzatılmadı.

Bu kapsamda, vizesi dolan Türk vatandaşlarının 10 bini kendi isteğiyle Türkiye’ye dönerken, yaklaşık 9 bin kişinin zorunlu olarak yurda dönmesi bekleniyor.

Vizesi uzatılmayan depremzedeler, “TS2023 girişimi” adı altında bir platform kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Platform üzerinden Kanada hükümetine çağrı yapan vatandaşlar, “Evlerimiz harabe oldu, yeni bir hayat için Kanada’ya geldik. Kalıcı oturum için adil ve makul bir çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Faktoring'e Global Banking & Finance Awards 2026'dan iki ödül
Yapı Kredi Faktoring'e Global Banking & Finance Awards 2026'dan iki ödül
İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
Sigorta sektörünün 2025 net karı belli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) duyurdu
Sigorta sektörünün 2025 net karı belli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) duyurdu
Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi
Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede
İran'dan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
İran'dan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek
Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım