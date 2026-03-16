İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı

İran, Tahran ve Buşehr eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes diğeri de Heron tipi İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece ABD-İsrail'e ait iki İHA düşürüldüğünü açıkladı.

Tahran ve Buşehr'in Cem kenti semalarında düşürüldüğü belirtilen İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş Hermes tipi İHA olduğu bilgisi verildi. Diğer İHA'nın ise Heron tipi olduğu aktarıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, 11 Mart'a kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sigorta sektörünün 2025 net karı belli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) duyurdu
Sigorta sektörünün 2025 net karı belli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) duyurdu
Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi
Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede
İran'dan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
İran'dan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek
Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...
Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi