BIST 12.950
DOLAR 44,19
EURO 50,64
ALTIN 7.083,80
HABER /  GÜNCEL

Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde toplam, 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Ramazan Bayram'ında artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde yolcu kapasitesinin arttırıldığını ve yüksek hızlı trenlerde ek seferler gerçekleştirileceğini belirtti.

Ramazan Bayramı’nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığına işaret eden Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda, YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda, 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı, hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

YHT'ye 2 bin 898 kişilik 6 ek sefer

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ayrıca ilave YHT seferleri, Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirilecek"

Anahat ve bölgesel trenlerde 6 bin kişilik ek koltuk

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağının altını çizen Uraloğlu, 19 Mart-23 Mart tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlere, toplam 100 vagon ilave ile 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacaklarını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Demiryolunda, tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...
Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi
İBB davasında kriz çıktı mahkeme heyeti salonu terketip günü bitirdi olay diyaloglar
İBB davasında kriz çıktı mahkeme heyeti salonu terketip günü bitirdi olay diyaloglar
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti! Murat Kurum paylaştı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti! Murat Kurum paylaştı
Bütçe şubat ayında 24 milyar 366 milyon lira fazla verdi
Bütçe şubat ayında 24 milyar 366 milyon lira fazla verdi
İran'da bir okul daha hedef alındı
İran'da bir okul daha hedef alındı
Ülker'den Ramazan Bayramı'na özel yeni ürünler
Ülker'den Ramazan Bayramı'na özel yeni ürünler
Trump yönetimi, İran'a saldırıların maliyetinin 12 milyar dolara ulaştığını açıkladı
Trump yönetimi, İran'a saldırıların maliyetinin 12 milyar dolara ulaştığını açıkladı
Tarım ÜFE Şubat'ta yıllık 40,1 arttı
Tarım ÜFE Şubat'ta yıllık 40,1 arttı
İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırıları başlattığını duyurdu
İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırıları başlattığını duyurdu
Dışişleri Bakanlığı: Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı bir kere daha teyit ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı bir kere daha teyit ediyoruz