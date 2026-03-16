DÜNYA

İran'dan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan halkı ve hükümetine ABD-İsrail'in saldırılarına karşı gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu mübarek, ilahi ve manevi günlerde ve saatlerde, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin saldırganlığı karşısında İran halkına ve hükümetine gösterdikleri güçlü dayanışma ve destekten dolayı Pakistan hükümetine ve halkına içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, Urduca paylaştığı mesajında, ülkesinin "Yüce Allah'a olan tam güveniyle, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmada kararlı ve azimli bir şekilde durduğunu" belirtti.

İlgili Haberler
Trump yönetimi, İran'a saldırıların maliyetinin 12 milyar dolara ulaştığını açıkladı Savaşta kaç ABD-İsrail askeri öldü? İran'dan dikkat çeken iddia Trump bu soruya ne cevap vereceğini bilemedi! Gazeteciye "Çok sinir bozucu bir insansın" dedi The Economist: ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından uydu görüntüleri kısıtlandı Trump, Hürmüz Boğazı için 7 ülkeyle görüşüyor! İran Trump'a meydan okudu: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin Hamaney hakkında dünyanın konuştuğu iddia! Gizlice oraya götürülmüş İran saldırıları sonrası kritik açıklama: İhraç edecek petrolümüz kalmadı
İlber Ortaylı cenazesi! Özel izinle ünlü bir padişahın yanına gömülüyor
Foto Galeri İlber Ortaylı cenazesi! Özel izinle ünlü bir padişahın yanına gömülüyor Galeriye Gözat
Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi
İBB davasında kriz çıktı mahkeme heyeti salonu terketip günü bitirdi olay diyaloglar
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti! Murat Kurum paylaştı
Bütçe şubat ayında 24 milyar 366 milyon lira fazla verdi
İran'da bir okul daha hedef alındı
Ülker'den Ramazan Bayramı'na özel yeni ürünler
Trump yönetimi, İran'a saldırıların maliyetinin 12 milyar dolara ulaştığını açıkladı
Tarım ÜFE Şubat'ta yıllık 40,1 arttı
İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırıları başlattığını duyurdu
