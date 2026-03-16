Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam

Aksaray’da şehir içi dolmuş ücretlerinde yeni dönem başladı. 16 Mart’tan itibaren geçerli olan tarifeye göre kartsız sivil binişler 30 liraya yükselirken, kartlı binişler 25 lira, öğrenci ücreti ise 17 lira olarak belirlendi.

Abone ol

Aksaray’da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren dolmuş ücretlerinde fiyat artışına gidildi. Aksaray Minibüsçüler, Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Esnaf Odası tarafından alınan karar doğrultusunda, toplu taşıma tarifeleri güncellenerek uygulanmaya başlandı.

YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Aksaray Minibüsçüler, Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Veysel Öztürk, şehir içi dolmuş ücretlerine yapılan zammın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yeni tarifeye göre, ödeme yöntemine ve yolcu statüsüne göre belirlenen fiyatlar şu şekilde netleşti:

Kartsız Sivil Yolcu: 30 TL

Kartlı Sivil Yolcu: 25 TL

Öğrenci: 17 TL

Başkan Öztürk, yeni fiyat tarifesinin 16 Mart tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girdiğini ve kent genelindeki şehir içi dolmuşlarda uygulanmaya başlandığını bildirdi.

MALİYET ARTIŞLARI DÜZENLEMEYİ ZORUNLU KILDI

Fiyat artışının gerekçelerine değinen Veysel Öztürk, ulaşım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekti. Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların yanı sıra araç bakım-onarım giderleri ve yedek parça maliyetlerindeki yükselişin esnafı zorladığını ifade etti. Genel giderlerdeki bu artışın, ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına bir fiyat düzenlemesini kaçınılmaz kıldığını belirtti.



"HİZMETİN AKSAMAMASI ADINA ZORUNLU BİR ADIM"

Esnafın vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiğini vurgulayan Oda Başkanı Öztürk, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Esnafımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için büyük bir gayret gösteriyor. Artan maliyetler karşısında ulaşım hizmetinin aksamaması adına yeni bir fiyat düzenlemesi yapılması zorunlu hale geldi. Yeni tarifenin tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."