Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya saldırıyı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi X hesabından Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı ile ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir. İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalyan devi harekete geçti Singo için serbest kalma bedeli ortaya çıktı
İtalyan devi harekete geçti Singo için serbest kalma bedeli ortaya çıktı
İstanbul'da 2019'da kaybolan kadın meğer öldürülmüş! Katili şok etti, detaylar kan dondurdu
İstanbul'da 2019'da kaybolan kadın meğer öldürülmüş! Katili şok etti, detaylar kan dondurdu
Kanada Türkler'i kapı dışarı ediyor! Depremzedeleri almıştı vize kararı şok etti
Kanada Türkler'i kapı dışarı ediyor! Depremzedeleri almıştı vize kararı şok etti
Yapı Kredi Faktoring'e Global Banking & Finance Awards 2026'dan iki ödül
Yapı Kredi Faktoring'e Global Banking & Finance Awards 2026'dan iki ödül
İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
Sigorta sektörünün 2025 net karı belli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) duyurdu
Sigorta sektörünün 2025 net karı belli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) duyurdu
Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi
Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede