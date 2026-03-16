Antalya'da esnaflar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 2 ağır yaralı

Antalya'da esnaflar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 2 ağır yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi 22 yaşındaki Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Hırvatistan'dan Sırbistan'a hipersonic füze tepkisi
Erzurum'da çatıdan üzerine kar ve buz kütleleri düşen kişi ağır yaralandı
Kalın bağırsak kanseri panelinde kritik uyarılar! Kolon kanseri sessiz başlıyor, geç fark ediliyor
Hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin olası bir Hürmüz koalisyonuna Avrupa ülkelerinden farklı sesler yükseldi
Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya saldırıyı kınıyoruz
İtalyan devi harekete geçti Singo için serbest kalma bedeli ortaya çıktı
İstanbul'da 2019'da kaybolan kadın meğer öldürülmüş! Katili şok etti, detaylar kan dondurdu
Kanada Türkler'i kapı dışarı ediyor! Depremzedeleri almıştı vize kararı şok etti
Yapı Kredi Faktoring'e Global Banking & Finance Awards 2026'dan iki ödül
İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
Sigorta sektörünün 2025 net karı belli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) duyurdu