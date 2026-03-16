Yapı Kredi Faktoring'e Global Banking & Finance Awards 2026'dan iki ödül

Yapı Kredi Faktoring'e Global Banking & Finance Awards 2026'dan iki ödül

Yapı Kredi Faktoring, Global Banking & Finance Awards 2026'da "Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi" ve "Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Kalkınma Şirketi" ödüllerini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Faktoring, uluslararası finans dünyasının saygın ödüllerinden Global Banking & Finance Awards'ta iki kategoride ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi Faktoring, etkinlikte "Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi" ve "Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Kalkınma Şirketi" ödüllerini kazanarak sektördeki konumunu ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımını uluslararası alanda tescilledi.

"Uzun vadeli değer perspektifiyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, tüm faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı merkeze aldıklarını belirtti.

Sahip oldukları deneyim ve uluslararası alanda kanıtlanmış hizmet kalitesiyle güçlü ve güvenilir faktoring kurumları arasında yer aldıklarına değinen Çöteli, faaliyetlerini müşterileri, sektör ve Türkiye ekonomisi için yarattıkları uzun vadeli değer perspektifiyle yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Uluslararası ölçekte iki önemli kategoride ödüle layık görülmemiz, hem hizmet kalitemizin hem de sürdürülebilir kalkınma odağındaki çalışmalarımızın başarılı bir yansıması oldu. KOBİ'lerden büyük ölçekli kurumsal firmalara kadar geniş bir müşteri tabanına çözüm sunarken, kaynaklarımızı verimli, sorumlu ve etkili bir şekilde yönetmeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Sürdürülebilir büyüme anlayışımız doğrultusunda geliştirdiğimiz uygulamalar ve risk yönetimindeki disiplinli yaklaşımımız sayesinde sektörümüzde fark yaratmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de inovatif çözümlerimiz, güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilirlik odağındaki çözümlerimizle sektörümüzün gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
Sigorta sektörünün 2025 net karı belli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) duyurdu
Sigorta sektörünün 2025 net karı belli oldu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) duyurdu
Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi
Balkanlar'dan geliyor: Hava buz kesecek! AKOM, İstanbul için gün verdi
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 55. dalgası! İran hedef aldığı yerleri duyurdu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Aksaray'da dolmuş ücretlerine zam
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede
İran'dan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
İran'dan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek
Ramazan Bayramı'nda daha fazla yolcu "yüksek hızda" seyahat edecek
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Fenerbahçe’de Tedesco bilmecesi! Sadettin Saran’dan yeni adım
Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...
Kavurma olan şampiyon yarış atı Smart Latch hakkında şoke eden detay! Meğer hala...