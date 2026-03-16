Yapı Kredi Faktoring'e Global Banking & Finance Awards 2026'dan iki ödül

Yapı Kredi Faktoring, Global Banking & Finance Awards 2026'da "Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi" ve "Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Kalkınma Şirketi" ödüllerini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Faktoring, uluslararası finans dünyasının saygın ödüllerinden Global Banking & Finance Awards'ta iki kategoride ödüle layık görüldü.

Yapı Kredi Faktoring, etkinlikte "Türkiye'nin En İyi Faktoring Şirketi" ve "Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Kalkınma Şirketi" ödüllerini kazanarak sektördeki konumunu ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımını uluslararası alanda tescilledi.

"Uzun vadeli değer perspektifiyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, tüm faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı merkeze aldıklarını belirtti.

Sahip oldukları deneyim ve uluslararası alanda kanıtlanmış hizmet kalitesiyle güçlü ve güvenilir faktoring kurumları arasında yer aldıklarına değinen Çöteli, faaliyetlerini müşterileri, sektör ve Türkiye ekonomisi için yarattıkları uzun vadeli değer perspektifiyle yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Uluslararası ölçekte iki önemli kategoride ödüle layık görülmemiz, hem hizmet kalitemizin hem de sürdürülebilir kalkınma odağındaki çalışmalarımızın başarılı bir yansıması oldu. KOBİ'lerden büyük ölçekli kurumsal firmalara kadar geniş bir müşteri tabanına çözüm sunarken, kaynaklarımızı verimli, sorumlu ve etkili bir şekilde yönetmeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Sürdürülebilir büyüme anlayışımız doğrultusunda geliştirdiğimiz uygulamalar ve risk yönetimindeki disiplinli yaklaşımımız sayesinde sektörümüzde fark yaratmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de inovatif çözümlerimiz, güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilirlik odağındaki çözümlerimizle sektörümüzün gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."