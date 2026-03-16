Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti! Murat Kurum paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentinden görüntüler paylaşarak, "Hatay'ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, asrın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahallede yaşayan vatandaşlar için 656'sı betonarme, 121'i hafif çelik yapı olmak üzere 777 köy evi inşa edildi.

BAKAN KURUM'DAN PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede inşa edilen evlerin görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, evine kavuşan Mehmet Alkışar'ın 'Şimdi bundan daha mutlu olunur mu?' sözlerini alıntılayarak, "Hatay'ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı. Kumlu köy evlerimiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan ev sahibi Mehmet Alkışar, evlerinin çok büyük olduğundan bahsederek, "Bak mutfak hariç toplam 4 oda var. 4 artı 1 yani. Beklediğimden daha geniş oldu. Depreme dayanıklı yapıldı. Kullanılan demirin haddi hesabı yok. Mutluyuz, şimdi bundan daha mutlu olunur mu? Devlet evini vermiş sana" diye konuştu.

'BURADA KOCAMAN BİR ŞEHİR OLUŞTURDULAR'

Görüntülerde yer alan Necla Düşmez ise evlerinin hayal ettiklerinden daha güzel olduğunu belirterek, "Bir senede bitirdiler. Bayağı emek vermişler evlere. Kocaman bir şehir oluşturdular burada. Boş yer kalmadı, her yeri köy evi yaptılar. Evler sağlam. Deprem korkumuz var ama devlet o kadar sağlam yapmış ki artık sıkıntımız yok" dedi.

Ev sahibi Firdevs Çınar ise, "Bize kilitleri verdiler, açtık. Öyle bir sevindik. Çok güzel yapmışlar. Gece kalkıyorum, yürüyorum, bakıyorum evlere. Ne yalan söyleyeyim; bu evin benim olduğuna hala inanamıyorum. Turp, maydanoz, tere her şeyi ektik. Gelen hayret ediyor evlere. 'Helal olsun hükümetimize, keşke bize de böyle bir yer nasip olsa' diyorlar. Kocaman bir şehir kurmuşlar" ifadelerini kullandı.

'DEPREM KORKUSUNU BU EVDE YAŞAMIYORUM'

Firdevs Çınar'ın eşi Mehmet Çınar da artık deprem korkusu yaşamadıklarını vurgulayarak, "Deprem korkusunu bu evde yaşamıyorum. Gözümüzle gördük çok demir kullandılar; evler sağlam. Şu yollara bak. Allah'a binlerce şükür. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.