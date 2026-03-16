Bütçe şubat ayında 24 milyar 366 milyon lira fazla verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 1 trilyon 353 milyar 593 milyon lira, giderleri 1 trilyon 329 milyar 226 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 artarak 1 trilyon 353 milyar 593 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 28,6 artışla 1 trilyon 329 milyar 226 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,1 yükselerek 2 trilyon 774 milyar 838 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 41,9 artarak 2 trilyon 965 milyar 15 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, şubatta 24 milyar 366 milyon lira fazla, ocak-şubat döneminde de 190 milyar 177 milyon lira açık verdi.

