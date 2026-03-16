Hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir hastanede çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Odisha eyaletinin Cuttack kentinde bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Yetkililer, çıkan yangında 10 hastanın hayatını kaybettiğini, hastaları tahliye etmeye çalışan 11 sağlık personelinin ise yaralandığını aktardı.
Yangının elektrik kısa devresinden kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.