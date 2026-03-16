AB'den Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro insani yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2026 yılında Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır için yaklaşık 458 milyon avroluk insani yardım sağlanacağını bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, bölgeden bazı büyük bağışçıların çekildiği ve uluslararası insancıl hukukun ciddi baskı altında olduğu anımsatıldı.

Buna göre, Suriye için 210 milyon avro tutarındaki AB insani yardımı, ülke genelinde acil müdahale ve koruma faaliyetlerini destekleyecek. Söz konusu finansmanla gıda yardımı, sağlık hizmetleri, barınma, temiz su temini ve okul dışında kalan çocuklara eğitim gibi alanlarda destek sağlanacak.

Filistin için ayrılan 124 milyon avroluk kaynak ise gıda yardımı, sağlık, koruma, barınma ve eğitim alanlarında kullanılacak.

Lübnan’a sağlanacak 100 milyon avro ile acil sağlık hizmetleri, temel yardım, koruma hizmetleri, barınma ve okul dışındaki çocuklar için eğitim desteklenecek.

Ürdün için ayrılan 15,5 milyon avro ile sağlık ve koruma gibi temel hizmetler sürdürülecek, kamplarda ve kamp dışında yaşayan mültecilerin ihtiyaçları karşılanacak.

Mısır için sağlanacak 8 milyon avro ise en kırılgan gruplara çok sektörlü destek sağlanmasında kullanılacak. Bu kapsamda okul dışında kalan çocuklara eğitim verilmesi ve afet hazırlığına yönelik bölgesel programların desteklenmesi planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TCMB Başkanı Karahan uyardı: Dikkatli olmak gerek...
TCMB Başkanı Karahan uyardı: Dikkatli olmak gerek...
NATO’dan Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin açıklama
NATO’dan Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin açıklama
MEB tarihleri duyurdu! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
MEB tarihleri duyurdu! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
Antalya'da esnaflar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 2 ağır yaralı
Antalya'da esnaflar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hırvatistan'dan Sırbistan'a hipersonic füze tepkisi
Hırvatistan'dan Sırbistan'a hipersonic füze tepkisi
Erzurum'da çatıdan üzerine kar ve buz kütleleri düşen kişi ağır yaralandı
Erzurum'da çatıdan üzerine kar ve buz kütleleri düşen kişi ağır yaralandı
Kalın bağırsak kanseri panelinde kritik uyarılar! Kolon kanseri sessiz başlıyor, geç fark ediliyor
Kalın bağırsak kanseri panelinde kritik uyarılar! Kolon kanseri sessiz başlıyor, geç fark ediliyor
Hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti
Hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin olası bir Hürmüz koalisyonuna Avrupa ülkelerinden farklı sesler yükseldi
ABD'nin olası bir Hürmüz koalisyonuna Avrupa ülkelerinden farklı sesler yükseldi
Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya saldırıyı kınıyoruz
Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya saldırıyı kınıyoruz
İtalyan devi harekete geçti Singo için serbest kalma bedeli ortaya çıktı
İtalyan devi harekete geçti Singo için serbest kalma bedeli ortaya çıktı
İstanbul'da 2019'da kaybolan kadın meğer öldürülmüş! Katili şok etti, detaylar kan dondurdu
İstanbul'da 2019'da kaybolan kadın meğer öldürülmüş! Katili şok etti, detaylar kan dondurdu