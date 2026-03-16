NATO’dan Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin açıklama

NATO, Trump’ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamaması durumunda bunun “NATO’nun geleceği için çok kötü” olacağı yönündeki açıklamalarının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. İttifak yetkilileri, müttefik ülkelerin Akdeniz’de güvenliği artırmaya yönelik adımlar attığını ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

NATO, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin tartışmaların ardından konuya dair açıklama yaptı. Adının açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisi, Anadolu Ajansı muhabirinin ittifakın söz konusu bölgede bir rol üstlenip üstlenmeyeceğine yönelik sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Yetkili, NATO müttefiklerinin Akdeniz’de güvenliğin artırılması amacıyla halihazırda bazı adımlar attığını belirterek, “Müttefikler Akdeniz’de ilave güvenlik sağlamak için zaten adımlar attı.” ifadesini kullandı.

ÜYE ÜLKELER ABD İLE GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

NATO yetkilisi, ittifaka üye ülkelerin bireysel olarak da Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptığını aktardı.

Açıklamada, bazı müttefiklerin Hürmüz Boğazı’nın güvenliği de dahil olmak üzere bölgede atılabilecek ilave adımlar konusunda ABD ve diğer ülkelerle görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

TRUMP’TAN NATO’YA UYAR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce verdiği bir röportajda NATO müttefiklerine Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin çağrıda bulunmuştu.

İran'da işlerin iyi gitmediğini itiraf eden Trump NATO'yu tehdit etti: Ukrayna'da yardım ettik, şimdi sıra onlarda

Trump, müttefik ülkelerin boğazın güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmaması durumunda bunun “NATO’nun geleceği için çok kötü” olacağı uyarısında bulunmuştu.

