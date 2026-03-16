Cem Küçük'ten Mustafa Armağan'ın İlber Ortaylı iddiasına dikkat çeken yanıt

Cem Küçük, tarihçi Mustafa Armağan'ın İlber Ortaylı hakkındaki "Muhafazakar-milliyetçi kesimi dışlayarak laik kesime teveccüh etti" iddiasına yanıt verdi. Ortaylı'nın bu kesimleri dışlamadığını yazan Küçük, "Ancak bugün milliyetçi ve muhafazakâr kesim de kendi değerlerine pek sahip çıkmıyor. Onlar da İlber hocayı biraz unuttular." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Geçtiğimiz cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşulmaya devam ediyor.

Türkiye’nin akademik ve kültürel hafızasına yön veren isimlerin başında geldiği yorumları yapılan Ortaylı, farklı üslubuyla da tarihi yeni nesillere sevdirmesiyle biliniyordu.

Ölümünün ardından Ortaylı hakkında kimi olumsuz düşünceler ortaya atılınca, tartışmalara Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de katıldı.

Oğlunun ismini İlber koymuş

"İlber Ortaylı hocanın ardından" başlıklı yazısında Küçük, övgüler yağdırdığı Ortaylı'nın aynı ismini oğluna vermekten gurur duyduğunu paylaştı.

"Kemalist değildi"

"İlber Ortaylı Atatürk’ü de severdi, Abdülhamid’i de. Abdülhamid hatta ona göre dehaydı. Atatürk devlet kurmuştu ve onu küçümseyenleri asla anlamazdı. Osmanlıya dair muhteşem analizleri vardı." diyen yazar Ortaylı'yı "Herkesle iyi geçinirdi. Cahilliğe gerçekten tahammülü yoktu. Kemalist değildi. Gezmeyi, yemeyi-içmeyi severdi. Namaz kılmaz diyenler var, ben kendisiyle birçok cuma namazını beraber kıldım" ifadeleriyle anlattı.

"Onlar da İlber hocayı biraz unuttular"

Tarihçi Mustafa Armağan'ın “Ancak çok değişti; başlangıçta kendisini yoğun olarak destekleyen kesimi dışlayarak laik, Kemalist kesime teveccüh etti ve zamanla bu taraftaki bağlantıları zayıfladı.” tespitine katılmadığını belirten Küçük, yazısını böyle tamamladı: