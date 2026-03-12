BIST 13.261
Enver Aysever hakkında tahliye kararı

Sanal medya hesabından paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilen gazeteci Enver Aysever'e 10 ay hapis cezası verildi. Aysever hakkında tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Enver Aysever; YouTube hesabında paylaştığı videoda, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun açıklamalarına yönelik eleştirilerin ardından sarf ettiği “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur.” sözleri nedeniyle İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Enver Aysever'in avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiride bulunduğunu savunmuştu.

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Gazeteci ve televizyon sunucusu Enver Aysever, 1971 yılı İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Aysever çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Aysever'in çeşitli gazete ve dergilerde yazıları da yayımlandı.

Enver Aysever, bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyeliği de yaptı. Aysever ayrıca kendi adıyla açtığı YouTube kanalında da paylaşımlar yapıyor.

