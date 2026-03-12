İran'dan ayrılacak mı? Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom kesin kararını verdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki inşaatın süreceğini ve ülkeden ayrılmayacaklarını söyledi.

Likhachev, Rus nükleer sanayisinin resmi yayın organı Strana Rosatom'a yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmaların uzun sürmesini beklediklerine işaret eden Likhachev, "Çatışmalar, dünya ekonomisini, lojistiğini ve kamuoyunu temelinden etkileyecektir." dedi.

Buşehr Nükleer Santrali'nin Rosatom için önemini kaybetmediğinin altını çizen Likhachev, "İnşaatın kendisi, ikinci ve üçüncü bloklar, şirketin öncelikleri arasında yer almaya devam ediyor. Kesinlikle oradan ayrılmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Likhachev, dün yaptığı açıklamada, santraldeki Rus personelin bir kısmının tahliye edildiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.