Pahalı akaryakıt sonrası Almanlar ucuz yakıt için arabalarıyla Polonya'ya geçti

Pahalı akaryakıt sonrası Almanlar ucuz yakıt için arabalarıyla Polonya'ya geçti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle yakıt fiyatlarının hızla yükselmesi üzerine binlerce Alman sürücü, daha ucuz yakıt almak için Polonya’ya geçti.

Orta Doğu'daki askeri gerilime ve Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik riskleri piyasaları sallaya devam ediyor.  

Tüm dünyada akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederken Avrupa ekonomisinin lider ülkesi Almanya'da şaşırtan haberler geliyor.

Polsat News’ün haberine göre, Polonya’da akaryakıtın litresi Almanya’ya kıyasla yaklaşık 0,47 avro daha ucuza satılıyor.

Depoda 20 avro tasarruf

Alman sürücüler, bu sayede bir depo yakıtta 20 avroya kadar tasarruf edebiliyor.

Binlerce Alman'ın sınırı geçmesi, bazı Polonya sınır kasabalarında yakıt sıkıntısına ve uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı.

Alman sürücülere sınırlama

Swinoujscie Belediye Başkanı Joanna Agatowska, yerel akaryakıt istasyonlarına satışları yakından izlemeleri ve Alman sürücülere yapılan yakıt satışını sınırlamaları çağrısında bulundu.

Agatowska, ayrıca sınır ve gümrük yetkililerine, kişi başına sınırdan yalnızca bir bidon yakıtın geçirilmesine izin veren kuralların uygulanması talimatını verdi.

Litre başına 0.50 avro ucuz

Polonya’nın Almanya sınırına yakın Lubieszyn köyünde de akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu. Alman sürücüler, Almanya’daki yakın kasabalara kıyasla litre başına yaklaşık 0,50 avro daha ucuz olan yakıt için kuyruk oluşturdu.

Almanya sınırına yakın bir diğer köy olan Zytowan’daki akaryakıt istasyonunda ise bu sabah yakıt geçici olarak tükendi.

Kuyruk 600 metreye ulaştı

MOZ.de’nin haberine göre sabah saatlerinde Alman araçlarının oluşturduğu kuyruğun 600 metreye kadar ulaştığı, daha sonra istasyondaki yakıtın tükendiği bildirildi.

