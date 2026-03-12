İran savaşı Fransa'yı sıkıştırdı! Merkez Bankası şok etti 'Hiç paramız kalmadı'

İRAN savaşı sebebiyle fırlayan petrol fiyatları bir çok ülkenin bütçesini sarsıyor. Fransa Merkez Bankası Başkanı da hükümetin akaryakıta destek planına sert çıktı. Başkan "Artık paramız kalmadı" dedi. Almanya'da da artan yakıt fiyatları sebebiyle sürücüler Polonya tarafına yakıt almak için geçmeye başladı.

FRANSA Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, yaptığı açıklamada, hızla yükselen akaryakıt fiyatlarını dengelemek adına yeni devlet destekleri sunulmasına karşı sert bir uyarıda bulundu. Ülkenin kamu maliyesinin oldukça kırılgan bir noktada olduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalına verdiği mülakatta uyarılarda bulundu.

Kamu maliyesinin durumunun, hükümetin yeni sübvansiyonlar sağlamasına imkan vermediğini dile getiren Galhau, şunları söyledi:

- “Hiç paramız kalmadı.”

“Eğer bütçe açıklarını ve borçları daha da artırırsak bu durum uzun vadeli yani 10 yıl ve üzeri faizlerde artışa yol açacağı için bu, Fransızları cezalandırmak olacaktır.” değerlendirmesinde bulunan Galhau, enerji krizinin çözümü için en güçlü yanıtın tek seferlik devlet yardımları sağlamak değil enerji dönüşümüne yatırım yapmak olacağını vurguladı.

Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranı yüzde 111,7 civarında seyreden Fransa, İtalya ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde borç yükü en fazla ülkeler arasında bulunuyor.

FRANSA'DA YAKIT FİYATI EŞİĞİ AŞTI

İran savaşının küresel petrol piyasalarında yarattığı dalgalanma sonucunda, Fransa’da akaryakıtın litre fiyatı 2 Euro (yaklaşık 2,3 Dolar) barajını aşmış durumda. Bu artışın ardından muhalefet partileri ve sendikalardan gelen vergi indirimi, akaryakıt çeki veya tavan fiyat uygulaması taleplerine değinen Merkez Bankası Başkan, bu tür adımların %5 seviyesindeki kamu açığını daha da derinleştireceğini vurguladı.