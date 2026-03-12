BIST 13.175
İnci Taneleri dizisinden ekrana veda! Final bölümünde neler yaşanacak?

Kanal D’de ekrana gelen ‘İnci Taneleri’, bu akşam yayınlanacak bölümüyle ekrana veda ediyor.

İnci Taneleri dizisinden ekrana veda! Final bölümünde neler yaşanacak? - Resim: 1

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden dökülen ‘İnci Taneleri’, “Gerçek hayat, hikâyelerden esinlenir” cümlesiyle başlayan Kanal D ekranındaki yolculuğuna bu akşam veda ediyor.

İnci Taneleri dizisinden ekrana veda! Final bölümünde neler yaşanacak? - Resim: 2

Azem karakteriyle yeni bir fenomen yaratan Erdoğan, her biri şiir tadındaki replikleriyle izleyicinin kalbini fethetti.

İnci Taneleri dizisinden ekrana veda! Final bölümünde neler yaşanacak? - Resim: 3

Kırık kanatlarına rağmen uçmaktan vazgeçmeyen Dilber (Hazar Ergüçlü), buruk hikâyesiyle yüreklere dokunurken, dansıyla yürekleri hoplattı. Hafızalara kazınan sayısız anıyla ‘İnci Taneleri’, Türk televizyon tarihine damga vurdu.

İnci Taneleri dizisinden ekrana veda! Final bölümünde neler yaşanacak? - Resim: 4

Üç sezona yayılan yolculuğunda, adını taşıdığı ‘inci’ gibi işlenen hikâyesi ve karakterleriyle pek çok yapıma ilham veren ‘İnci Taneleri’, edebiyatın ekranda da reytinglere hükmedebileceğini kanıtladı.  Yalnızca milyonların değil, Yılmaz Erdoğan’ın da kalbinde derin bir iz bıraktı.

