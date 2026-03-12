İnci Taneleri dizisinden ekrana veda! Final bölümünde neler yaşanacak?

Üç sezona yayılan yolculuğunda, adını taşıdığı ‘inci’ gibi işlenen hikâyesi ve karakterleriyle pek çok yapıma ilham veren ‘İnci Taneleri’, edebiyatın ekranda da reytinglere hükmedebileceğini kanıtladı. Yalnızca milyonların değil, Yılmaz Erdoğan’ın da kalbinde derin bir iz bıraktı.