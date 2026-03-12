BM: İran’da 3,2 milyon sivil yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkede 3,2 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Kurum, çatışmaların sürmesi halinde insani ihtiyaçların daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Abone ol

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, İran’da ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat’ta başlatılan saldırıların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana ülkede 3,2 milyon kişinin yerinden edildiği bildirildi. Çatışmaların sürdüğü süreçte çok sayıda sivilin güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

“AİLELER BİR ANDA EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI”

UNHCR tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların siviller üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Kriz gelişirken aileler bir anda evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsani ihtiyaçlar hızla artıyor. Düşmanlıklar devam ettikçe bu rakamın artması muhtemeldir ve bu durum insani ihtiyaçlarda endişe verici bir tırmanışa işaret ediyor.”

Birleşmiş Milletler yetkilileri, çatışmaların devam etmesi halinde yerinden edilen kişi sayısının artabileceğini belirtti.