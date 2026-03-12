BIST 13.286
DOLAR 44,11
EURO 50,97
ALTIN 7.269,61
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valisi Gül'den İBB davasındaki iddialara yanıt: Böyle bir diyalog kurmadım

İstanbul Valisi Gül'den İBB davasındaki iddialara yanıt: Böyle bir diyalog kurmadım

İstanbul Valiliği, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasında Vali Davut Gül hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Vali Gül, iddialarda geçen iletişim ve akrabalık bağlantısını reddetti.

Abone ol

İstanbul Valiliğinden, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat'ın, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, Ağaç AŞ'de çalışan kuzeninin 19 Mart operasyonundan önce kendisine "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten yakında bir şeyler olacak." dediğini söylediği belirtildi.

'KİMSEYLE BÖYLE DİYALOG KURMADIM'

Açıklamada, Vali Gül'ün söz konusu iddia üzerine "İBB ve iştiraklerinde çalışan bir akrabam yok. Akrabam olsa da hiç kimsenin bu şekilde iletişim kurmasına izin vermem. Bu ifadelerde geçtiği gibi hiç kimseyle bu şekilde bir diyalog kurmadım." dediği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump: Petrol fiyatları yükseldikçe ABD çok para kazanıyor
Donald Trump: Petrol fiyatları yükseldikçe ABD çok para kazanıyor
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ankara'da korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
Ankara'da korkutan deprem! AFAD açıklama yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında!
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında!
Bakan Kurum: Enerji güvenliği ile iklim hedeflerini birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak ele alacağız
Bakan Kurum: Enerji güvenliği ile iklim hedeflerini birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak ele alacağız
Bakanlık yeni önlemleri devreye aldı! 2016'dan beri yasaktı kullanımına izin çıktı
Bakanlık yeni önlemleri devreye aldı! 2016'dan beri yasaktı kullanımına izin çıktı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırındaki Subaşı Hudut Karakolu'nda denetim yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırındaki Subaşı Hudut Karakolu'nda denetim yaptı
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Enver Aysever hakkında tahliye kararı
ABD Başkanı Trump:"Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim"
ABD Başkanı Trump:"Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim"
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' çağrısı yaptı! Trump resti çekti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' çağrısı yaptı! Trump resti çekti