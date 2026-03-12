BIST 13.261
DOLAR 44,12
EURO 50,97
ALTIN 7.317,95
HABER /  GÜNCEL

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırındaki Subaşı Hudut Karakolu'nda denetim yaptı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırındaki Subaşı Hudut Karakolu'nda denetim yaptı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırındaki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırındaki Subaşı Hudut Karakolu'nda denetim yaptı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Enver Aysever hakkında tahliye kararı
ABD Başkanı Trump:"Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim"
ABD Başkanı Trump:"Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim"
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' çağrısı yaptı! Trump resti çekti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' çağrısı yaptı! Trump resti çekti
Süper Lig'te yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'te yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı
BM: İran’da 3,2 milyon sivil yerinden edildi
BM: İran’da 3,2 milyon sivil yerinden edildi
Mücteba Hamaney'den son dakika bombası! İran lideri rest çekti intikam yemini etti
Mücteba Hamaney'den son dakika bombası! İran lideri rest çekti intikam yemini etti
İsrail ordusu, İran'ın merkezi nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti
İsrail ordusu, İran'ın merkezi nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti
Gazze'de İsrail askerlerinin ateş açarak yaraladığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gazze'de İsrail askerlerinin ateş açarak yaraladığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İran savaşı Fransa'yı sıkıştırdı! Merkez Bankası şok etti 'Hiç paramız kalmadı'
İran savaşı Fransa'yı sıkıştırdı! Merkez Bankası şok etti 'Hiç paramız kalmadı'
İran'dan Trump'ın 'Elektrik şebekesini 1 saatte imha ederiz' tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın 'Elektrik şebekesini 1 saatte imha ederiz' tehdidine cevap