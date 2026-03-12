Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı

İtalyan basını, Inter'de geleceği belirsiz olan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 10-15 milyon euro civarında bir teklif hazırlayabileceğini yazdı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların yıldız orta saha için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçebileceğini yazdı.

INTER'DE AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Serie A'da liderliğini sürdüren Inter'de yaz transfer döneminde kadroda bazı değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Haberde, Inter yönetiminin deneyimli futbolcunun sözleşmesini uzatmayı değerlendirdiği ancak son dönemde yaşadığı sakatlıkların ayrılık ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi. Milano temsilcisinin yeni sezon öncesinde bazı oyuncularla yollarını ayırabileceği de aktarıldı.

GALATASARAY 10-15 MİLYON EURO HAZIRLIĞINDA

Hakan Çalhanoğlu'nun adı son transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray ile anılmıştı. Daha önce taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde yeniden girişimde bulunabileceği belirtildi. Haberde Galatasaray'ın milli futbolcu için 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.