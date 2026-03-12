BIST 13.286
DOLAR 44,11
EURO 50,97
ALTIN 7.269,61
HABER /  GÜNCEL

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında!

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında!

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırındaki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu.

Abone ol

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 13. gününde şiddetini korurken, Türkiye de sınırda güvenliği korumayı sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel İran sınırına gitti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum: Enerji güvenliği ile iklim hedeflerini birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak ele alacağız
Bakan Kurum: Enerji güvenliği ile iklim hedeflerini birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak ele alacağız
Bakanlık yeni önlemleri devreye aldı! 2016'dan beri yasaktı kullanımına izin çıktı
Bakanlık yeni önlemleri devreye aldı! 2016'dan beri yasaktı kullanımına izin çıktı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırındaki Subaşı Hudut Karakolu'nda denetim yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırındaki Subaşı Hudut Karakolu'nda denetim yaptı
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Enver Aysever hakkında tahliye kararı
ABD Başkanı Trump:"Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim"
ABD Başkanı Trump:"Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim"
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' çağrısı yaptı! Trump resti çekti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney 'intikam' çağrısı yaptı! Trump resti çekti
Süper Lig'te yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'te yarın oynanacak 2 maçı yönetecek hakemler açıklandı
BM: İran’da 3,2 milyon sivil yerinden edildi
BM: İran’da 3,2 milyon sivil yerinden edildi
Mücteba Hamaney'den son dakika bombası! İran lideri rest çekti intikam yemini etti
Mücteba Hamaney'den son dakika bombası! İran lideri rest çekti intikam yemini etti
İsrail ordusu, İran'ın merkezi nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti
İsrail ordusu, İran'ın merkezi nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti