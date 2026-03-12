Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında!

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırındaki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu.Abone ol
ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 13. gününde şiddetini korurken, Türkiye de sınırda güvenliği korumayı sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel İran sınırına gitti.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.