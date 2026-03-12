Mücteba Hamaney'den son dakika bombası! İran lideri rest çekti intikam yemini etti

İRAN'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den seçildikten sonra ilk açıklama geldi. Mücteba Hamaney intikam yemini etti ve ABD ile İsrail'e rest çekti. Seçildiği günden beri ortalarda görünmeyen Mücteba Hamaney hakkında öldü iddiaları vardı. Bu açıklama iddiaları yalanlama açısından da önem taşıyor. İşte İran'dan gelen o son dakika açıklaması:

İRAN'dan gelen son dakika açıklama savaşın rotası açısından önem taşıyor. ABD-İsrail saldırılarında yaralandığı İran tarafından da doğrulanan Mücteba Hamaney’in, İran dini lideri seçildikten sonra ilk mesajı İran devlet televizyonundan yayınlandı. Henüz görüntü vermeyen Mücteba Hamaney sesli okunan mesajındaki en önemli bölümler şöyle:

⚡️ ‘İran, şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecektir'

⚡️Asla geri adım atmayacağız.

⚡️Komşu ülkelerle dostuz, sadece ABD üslerine saldırıyoruz ve bu saldırılarımız devam edecek'

⚡️ Minab okulunda işlemiş olduğu suçların bedelini düşman çok ağır ödeyecektir.

⚡️Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasına devam edilmeli.

AÇIKLAMANIN TAM HALİ ŞÖYLE:

-'Allah bizi koruyacaktır. Dini liderin şehit edilmesinden sonra tüm İran halkına ve müslüman dünyasındaki herkese bize desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Şehitler her zaman olabilecek en iyi yerdeler. İran halkına seslenmek istiyorum. Çok net bir biçimde desteklerini gösterdiler.

⚡️Komşularımızla dostluğa inanıyoruz. Sadece ABD üslerini hedef alıyoruz ve bunlara yönelik saldırılarımız devam edecek.

⚡️İran, şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecektir.

'Hürmüz Boğazı kapalı kalmalı'

⚡️Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasına devam edilmeli. Hürmüz ve diğer cephelere baktığımızda düşmanın yeteneği bizi yenmeye yeterli değil.

-Liderler halkının desteğini almadan başarılı olamaz, hepimiz Allah'a sığınmalıyız. Toplumumuzdaki herkes bunu çok net bir biçimde anlıyor. Fikir ayrılıklarımızdan uzaklaşmamız gerekiyor. Bütün anlaşmazlıklarımızı geride bırakmamız ve İran halkının gücünü bir araya getirerek bu savaş içerisinde sosyal, kültürel açıdan tam bir beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Cesur savaşçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böylesine ülkemizin saldırı ve baskıyla karşı karşıyayken ülkemizi bölmelerine engel olmaya çalışan kahraman savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Düşmanların yaptıklarından pişman olmanız gerekiyor. Direniş cephesi de İslam Devrimi'nin ilkelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. İslam Devrimi kendi değerlerine sahiptir. Direniş Cephesi, bu prensiplere derinden bağlıdır. Ancak bu şekilde siyonist rejim ile olan mücadele devam edecektir. Irak halkı da bize yardımcı olmak istiyor, aynı şekilde Yemen de.

İNTİKAM ALACAĞIZ

-Yaralananların, sevdiklerini kaybedenlerin, herhangi bir şekilde acı çekenlere seslenmek istiyorum. Tüm geçmişteki tecrübelerime dayanarak babamın da aralarında olduğu şehitlerimizin öğretilerine dayanarak, eşim ve kız kardeşim de herkese yardım etmek konusunda sonsuz bir bağlılık içerisindeydiler ve tüm bu şehitlerimizin hepsi daha iyi bir yerdeler. Önceki şehitlerimizle aynı yoldan yürüyorlar.

⚡️Bize yüce Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmemiz gerekiyor.

⚡️Ülkemiz için gerekirse canımızı feda etmemiz gerekiyor. Asla geri adım atmayacağız.

⚡️Şehitlerimizin akıtılan kanlarının hepsini intikamını alacağız. Sadece dini liderin değil, şehit olan tüm İranlı vatandaşlarımızın kanının intikamını alacağız.

MİNAB'IN İNTİKAMI ALINACAK

-İranlıların kanı çok kıymetlidir ama en önemlisi kadınların ve çocukların kanı çok önemlidir. Bu sebeple düşmanların Minab okulunda işlemiş olduğu suçların bedelini düşman çok ağır ödeyecektir.

-İran rejimi bir koloni rejimi değildir. Burası birlik olan, komşularıyla iyi ilişkiler arasında olacak olan bir rejimdir. Tüm İran halkından birlik olduklarını göstermelerini istiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum.



KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

İran, dini lider Ali Hamaney’in ölümünün ardından yeni lider olarak belirlenen oğlu Mücteba Hamaney’in, eşinin de öldüğü saldırıdan sonra kayıplara karışmıştı. Mücteba Hamaney'in öldüğüne dair iddialar, lider seçildikten sonra halkın önüne dahi çıkmaması ile birlikte körüklenmişti.

BACAĞI KIRILDI DENİYOR

ABD basınına göre babasının ölümünden sonra seçilen yeni dini liderin ayağı kırıldı ve yüzünde kesik yaraları oluştu. İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin "herhangi bir koşulda konuşma yapabilecek kadar rahat olduğunu düşünmüyorum" demişti.