İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 16 suçlu Gürcistan'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 3 suçlunun, Gürcistan'da yakalandığını açıklandı. Şahıslar Türkiye'ye iade edilecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kırmızı Bültenle Aradığımız 13, Ulusal Seviyede Aradığımız 3 suçlu Gürcistan Polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da ele geçirildi.
-Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının sunulmasıyla; Kırmızı Bültenle aradığımız (13) RG, RC, ND, RS, H.Ç., SE, YS, MADCB, OK, OM, TF, SA, Ulusal Seviyede aradığımız (3) HA, U.Ö. ve RS isimli kayıtlılar Gürcistan'da saklanan ortak operasyonda ele geçirildi. Şahısların, sürekli iade işlemleri başlatıldı.
Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."