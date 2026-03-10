İsrail en çok korktuğu 8 ülkeyi açıkladı! Türkiye kaçıncı sırada?
İsrail'in en çok korktuğu ülkeler açıklandı. Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) tarafından hazırlanan rapor İsraillilerin en çok korktuğu ülkeleri ortaya koydu. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
KORKUDAN HERKESİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR
Yayınlanan son toplum endeksi raporu, İsrail’in bölgedeki varlığını sürdürme konusundaki derin kaygılarını ve çevre ülkelerden duyduğu yoğun güvenlik endişesini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Kendi toplumunda ciddi bir kutuplaşma yaşayan işgal rejimi, dış dünyayı sadece bir "tehdit skalası" üzerinden okumaya devam ediyor.
ABD İLE BİRLİKTE ORTA DOĞU'YU KARIŞTIRDI!
Özellikle son dönemde ABD desteğini arkasına alarak Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren ve İran’a yönelik doğrudan savaş başlatan İsrail, bölgedeki dengeleri altüst etmeyi sürdürüyor.
Rapordaki bulgular, İsrail’in bu saldırgan tutumunun arkasında yatan stratejik paniği ele verdi.
İSRAİLLİLER EN ÇOK KORKTUĞU ÜLKELERİ AÇIKLADI!
İsraillilerin bu korku ve tehdit algısı, sadece sınır komşularıyla sınırlı kalmayıp bölgesel güç aktörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Endekse yansıyan puanlar, işgal rejiminin diplomatik söylemleri ne olursa olsun, arka planda kendisini kuşatılmış hissettiğini ve bölgedeki güçlü duruş sergileyen her aktörü doğrudan hedef tahtasına oturttuğunu ispatlıyor.