Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İran uyarısı: Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi. Orta Doğu'daki savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, "İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin." dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Almanya'nın ülkemizin AB girişimlerine dahli yönündeki net tutumu ve desteğinden ötürü teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmemizde güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'da devam etmekte olan savaş gelmekte. Bu savaş bir an önce sona ermelidir. Türkiye olarak savaşın bitmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz." ifadelerini kullandı. Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti:

İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin.

"Her türlü senaryoya hazırlıklı durumdayız"

Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her türlü senaryoya hazırlıklı durumdayız. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz.

"İsrail kirli savaşı Lübnan'a da taşımakta"

Netanyahu hükümeti bölgedeki her savaşın ve insani krizin merkezinde yer alıyor. Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak bu gerçeği kabul etmeli ve dile getirmeliyiz. Yayılmacı politika izleyen İsrail, kirli savaşı Lübnan'a da taşımakta.

Mevcut iki füzeyle ilgili NATO hava savunma sistemlerinin devreye girmesi aslında bizim parçası olduğumuz ve büyük destek verdiğimiz NATO'nun kolektif savunma konseptiyle çok yakından uyumlu bir hareket tarzı oldu. Bölgede olan gelişmeler hava savunma sistemlerinin çok önemli olduğunu gösterdi.

"Türkiye'ye yönelik gönderilen füze havada imha edildi"

Mevcut iki füzeyle ilgili NATO hava savunma sistemlerinin devreye girmesi aslında bizim parçası olduğumuz ve büyük destek verdiğimiz NATO'nun kolektif savunma konseptiyle çok yakından uyumlu bir hareket tarzı oldu. Bölgede olan gelişmeler hava savunma sistemlerinin çok önemli olduğunu gösterdi. Türkiye'ye yönelik gönderilen füze havada imha edildi, hava savunmada koordine içindeyiz. Mevkidaşımla savaşın bir an önce durması konusunda hemfikiriz.

"Genel kanaat bu savaşın bir an önce durması yönünde"

Şu anda son birkaç gündür savaşın en yoğun anlarını yaşamaktayız. Risklerin artmasıyla müzakereye olan ihtiyacı taraflar nezdinde gündeme getirmekte. Ama bu sefer birkaç husus var. Birincisi önceki müzakerelerin başarısızlığa uğraması ve savaşla sonuçlanması açıkçası tarafların güven durumu açısından özellikle İranlıların bir güven bunalımı var. Görüşmeler esnasında saldırılar olduğu için. Diğer tarafta bölgede ve bölge dışında genel kanaat bu savaşın bir an önce durması yönünde. Bunun arayışları devam ediyor."