İran'dan ABD ve İsrail'e büyük rest! Körfez'i işgalcilerin kanına bularız

İran'ın en büyük petrol terminali olan Hark Adası'na saldırı ihtimaline karşı İran çok sert uyarılarda bulundu. ABD ve İsrail'e mesajı önceden veren İran, Hark Adası'na saldırıda Basra Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacaklarını" söyledi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları devam ederken son günlerde Hark Adası'na saldırı ihtimali Tahran'ı ön uyarılar yapmaya sevk etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran adalarından herhangi birine saldırı yapılması halinde "Basra Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacaklarını" söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Kalibaf, mesajında, ABD'nin İran'ın ana petrol ihraç terminali sayılan Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırı düzenleyeceğine dair haberlere değindi.

''KÖRFEZ İŞGALCİLERİN KANIYLA SULANIR''

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şunları kaydetti:

"Vatan ya da ölüm! İran adalarına herhangi bir saldırı, tüm kısıtlamaları alt üst edecektir. Tüm kısıtlamaları bir kenara bırakacağız ve Fars (Basra) Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacağız. Amerikan askerlerinin kanı Trump'ın kişisel sorumluluğundadır."

ABD basınında son günlerde yer alan haberlerde, Hark Adası'nın Washington'un olası askeri hedefleri arasında tartışıldığı belirtiliyor. ABD'li yetkililerin, İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünü gerçekleştirdiği bu stratejik adaya yönelik "abluka, saldırı veya ele geçirme" seçeneklerini değerlendirdiği öne sürülüyor.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Axios'ta 7 Mart'ta yayımlanan ve ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Hark Adası'nı ele geçirmeyi görüştüğünü yazmıştı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.