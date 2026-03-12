BIST 13.261
Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kızın cesedi toprağa gömülü halde bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 Mart'tan beri kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cansız bedeni, babasına ait hobi bahçesinde gömülü olarak bulundu.

Evinden 2 Mart'ta ayrılan Zehra Üzüm'e ulaşamayan yakınlarının polis ekiplerine başvuruda bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kızın cesedi toprağa gömülü halde bulundu - Resim: 0

Ekiplerce yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar eden babası A.Ü'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.

Zehra Üzüm'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirlenebilmesi için hastane morguna kaldırıldı.

