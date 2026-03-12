BIST 13.261
DOLAR 44,12
EURO 50,97
ALTIN 7.317,95
HABER /  DÜNYA

Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Ankara'ya geldi. Guterres, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da ziyarette bulundu.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Dışişleri kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

 Görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı hemen verilmezken Guterres'in sözcüsü geçtiğimiz hafta, "Türk halkının yıllardır gösterdiği olağanüstü cömertliğe saygı göstermek" amacıyla yıllık "dayanışma gezisi" kapsamında Ankara'yı ziyaret edeceğini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı için 'taraftar' kararı
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı için 'taraftar' kararı
Eksun Gıda'dan 2025'te 170,4 milyon lira net kar
Eksun Gıda'dan 2025'te 170,4 milyon lira net kar
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Trump'tan 16 ülkeye gümrük vergisi soruşturması
Trump'tan 16 ülkeye gümrük vergisi soruşturması
AK Partili Hüseyin Yayman'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı açıklaması
AK Partili Hüseyin Yayman'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı açıklaması
Rojin Kabaiş davasında yeni gelişme! Telefonu Çin’e gönderilecek
Rojin Kabaiş davasında yeni gelişme! Telefonu Çin’e gönderilecek
Bülent Arınç CHP lideri Özgür Özel ile görüşünce merak yarattı! 2 cümlelik yanıt
Bülent Arınç CHP lideri Özgür Özel ile görüşünce merak yarattı! 2 cümlelik yanıt
Türkiye'ye ocakta 716 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Türkiye'ye ocakta 716 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye öldü
Hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye öldü
Savcılar ile ilgili olay sözler! Müge Anlı sosyal medyada gündem oldu
Savcılar ile ilgili olay sözler! Müge Anlı sosyal medyada gündem oldu
İran sonunda gerçeği açıkladı! Öldü denilen kayıp lider Mücteba Hamaney'in durumu
İran sonunda gerçeği açıkladı! Öldü denilen kayıp lider Mücteba Hamaney'in durumu
Piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı