Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Ankara'ya geldi. Guterres, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Dışişleri kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı hemen verilmezken Guterres'in sözcüsü geçtiğimiz hafta, "Türk halkının yıllardır gösterdiği olağanüstü cömertliğe saygı göstermek" amacıyla yıllık "dayanışma gezisi" kapsamında Ankara'yı ziyaret edeceğini söylemişti.