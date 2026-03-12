BIST 13.261
Mersin'de belediyenin aşevinde mide bulandıran olay: Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Mersin’de belediyeye ait bir aşevinde, gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında servis edilmek üzere hazırlanan kavurmalarda sert bir cisme rastlandı.

RUTİN DENETİMDE ORTAYA ÇIKAN SKANDAL

Ekipler tarafından yapılan laboratuvar incelemelerinde, bu cismin profesyonel yarış atlarının kimliklendirilmesi ve takibi için kullanılan dijital bir çip olduğu tespit edildi.

213 KİLO ET İMHA EDİLDİ

Durumun anlaşılması üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan analizler neticesinde:

TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ: Kavurma örneklerinin at eti olduğu resmen doğrulandı.

İMHA SÜRECİ: İnsan sağlığı için tehlike arz eden toplam 213 kilogram at eti kavurması, ekiplerin gözetiminde kireçlenerek imha edildi.

SORUŞTURMA VE TEDARİK ZİNCİRİ İNCELEMESİ

Olayın ardından ilgili belediye yönetimi ve yetkili kurumlar geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın odak noktaları şunlardır:

FİRMA İNCELEMESİ: Söz konusu at etlerini belediyeye tedarik eden firma ve aracı kurumlar mercek altına alındı.

YASAL İŞLEM: Sorumlu kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve tedarik zincirindeki denetim eksikliklerinin araştırıldığı bildirildi.

