BIST 13.261
DOLAR 44,12
EURO 50,97
ALTIN 7.317,95
HABER /  SPOR

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı için 'taraftar' kararı

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı için 'taraftar' kararı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Abone ol

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki kulübün anlaşması üzerine, konuk takım taraftarlarının karşılaşmaya alınmamasına karar verildi.

Süper Lig'in 28. haftasında Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını ise sarı-kırmızılı takımın taraftarları izleyebilecek.

Ligin ilk yarısındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor müsabakasını statta takip edemeyen bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izlemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eksun Gıda'dan 2025'te 170,4 milyon lira net kar
Eksun Gıda'dan 2025'te 170,4 milyon lira net kar
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Trump'tan 16 ülkeye gümrük vergisi soruşturması
Trump'tan 16 ülkeye gümrük vergisi soruşturması
AK Partili Hüseyin Yayman'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı açıklaması
AK Partili Hüseyin Yayman'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı açıklaması
Rojin Kabaiş davasında yeni gelişme! Telefonu Çin’e gönderilecek
Rojin Kabaiş davasında yeni gelişme! Telefonu Çin’e gönderilecek
Bülent Arınç CHP lideri Özgür Özel ile görüşünce merak yarattı! 2 cümlelik yanıt
Bülent Arınç CHP lideri Özgür Özel ile görüşünce merak yarattı! 2 cümlelik yanıt
Türkiye'ye ocakta 716 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Türkiye'ye ocakta 716 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye öldü
Hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye öldü
Savcılar ile ilgili olay sözler! Müge Anlı sosyal medyada gündem oldu
Savcılar ile ilgili olay sözler! Müge Anlı sosyal medyada gündem oldu
İran sonunda gerçeği açıkladı! Öldü denilen kayıp lider Mücteba Hamaney'in durumu
İran sonunda gerçeği açıkladı! Öldü denilen kayıp lider Mücteba Hamaney'in durumu
Piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
0850 Numaralar Bıktırdı Artık! Uzmanından çözüm önerileri
0850 Numaralar Bıktırdı Artık! Uzmanından çözüm önerileri