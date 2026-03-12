Dünyaca ünlü spikerden canlı yayında Galatasaray itirafı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Avrupa ve dünya basınının da bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. TNT Sports'un dünyaca ünlü ve güzelliğiyle dikkat çeken spikeri Miroslava Montemayor, canlı yayında Sarı-Kırmızılı temsilcimiz hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği göze hoş gelen, hücum odaklı ve cesur futbolla Avrupa'nın devlerine kafa tutan Galatasaray, yeşil sahadaki bu görkemli duruşunun meyvelerini küresel medyada da toplamaya devam ediyor.
Devler Ligi maçlarını Latin Amerika ve dünya geneline ulaştıran TNT Sports kanalının sevilen yüzü Miroslava Montemayor, ekranlardaki enerjisi ve nokta atışı futbol analizleriyle dikkat çekerken, bu kez temsilcimiz Galatasaray hakkında kurduğu cümlelerle gündemin zirvesine oturdu.
Hayranlığını gizleyemedi
Şampiyonlar Ligi maçlarının değerlendirildiği canlı yayın programı sırasında Avrupa devlerinin performanslarını yorumlayan başarılı spor muhabiri ve spiker Miroslava Montemayor, konu temsilcimize geldiğinde hayranlığını gizleyemedi.
"Galatasaray bana en çok haz veren takım"
Sarı-Kırmızılı ekibin sahadaki coşkusuna ve oynadığı futbola dikkat çeken Montemayor, milyonlarca izleyicinin önünde; "Açıkçası Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde izlerken bana en çok haz veren takım." ifadelerini kullanarak stüdyodaki izleyicileri ve ekran başındakileri şaşırttı.