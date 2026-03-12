Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına erişim engeli getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı erişime engellendi.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ait sosyal medya hesabı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla dün soruşturma başlattı. İmamoğlu'nun hesabı erişime engellendi.
T24 'te yer alan habere göre X platformu, hesaba getirilen erişim engelini henüz Türkiye'deki kullanıcılara yansıtmadı.
Hesabın kullanıcı adı değiştirildi
Karar sonrası "@CAOIletisim" olan kullanıcı adının "@CAOIletisim1" olarak değiştirildiği görüldü.