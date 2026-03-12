BIST 13.261
İsrail ordusu, İran'ın merkezi nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti

İsrail ordusu, İran'ın Taligan şehrinde merkezi nükleer silah geliştirme tesisi olduğunu iddia ettiği bir noktaya saldırı düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, geçen günlerde Tahran'da gerçekleştirilen saldırıların bir parçası olarak bu tesise saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, "Taligan tesisi"nin İran yönetimi tarafından nükleer silah geliştirme konusunda kritik yetenekleri ilerletmek için kullanıldığı ve son yıllarda tesiste gizli nükleer silah geliştirme programı kapsamında çalışmalar yürütüldüğü iddia edildi.

İran'ın Haziran 2025'teki çatışmaya ve tesisin hedef alınmasına rağmen nükleer silah geliştirme çabalarını devam ettirdiği ileri sürülen açıklamada, söz konusu saldırının İran'ın nükleer silah sahibi olmasına ilişkin tehdidin ortadan kaldırılmasını amaçladığı savunuldu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

