Donald Trump: Petrol fiyatları yükseldikçe ABD çok para kazanıyor

ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu belirten Donald Trump, petrol fiyatlarının yükselmesinin ülkesine daha çok kazandırdığını belirtti.

Orta Doğu'daki savaş 13'üncü gününde de devam ediyor. ABD ve İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürürken savaşın etkileri sadece bölgeyi değil bütün dünyayı kapsıyor.

Bölgedeki güvenlik riskleri, deniz ticaretini de doğrudan etkiledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını duyurmuş, geçmeye çalışan gemiler vurulmuştu.

İran'ın bu kararının ardından dünya genelinde enerji krizi başladı. Sevkiyatların durması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşarak tarihi zirveyi gördü. 

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. 

"PETROL FİYATLARI YÜKSELDİĞİNDE ÇOK PARA KAZANIYORUZ"

Fiyatların artmasıyla ABD'nin daha çok para kazandığını vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

ABD açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisi dolayısıyla petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanıyoruz.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Ancak Başkan olarak benim için çok daha büyük ilgi ve öneme sahip olan şey, kötü bir imparatorluk olan İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yerle bir etmesini durdurmaktır. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim.

