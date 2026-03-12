ABD'nin dev savaş gemisinde yangın! 2 yaralı var...

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, Orta Doğu’da görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhanesinde çıkan yangında iki denizcinin hafif yaralandığını açıkladı.

UÇAK GEMİSİ FAAL DURUMDA!

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının geminin ana çamaşırhanesinde çıktığı ve olayın bölgedeki askeri çatışmalarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "İki denizci şu anda hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle tıbbi tedavi görüyor ve durumları stabil. Geminin tahrik sistemi herhangi bir hasar görmedi ve uçak gemisi tamamen faal durumda" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi halinde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Ford uçak gemisinin ABD’nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında yürüttüğü askeri faaliyetlere destek amacıyla Kızıldeniz’de görev yaptığı hatırlatıldı.