Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış için diplomasi yürütüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü takdim ederken Türkiye’nin barış ve diplomasi çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Erdoğan, bölgedeki krizlerin çözümü için yoğun diplomasi yürüttüklerini ve uluslararası barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Takdimi'nde açıklama yaptı. Orta Doğu'daki gerilim hakkında mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İran merkezli şiddet sarmalının daha fazla büyümemesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Yaşadığımız her hadise ve kriz dünya 5'ten büyüktür tespitimizin haklılığını ispat ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

TÜRKİYE'DEN GUTERRES'E ÖDÜL

Sayın Guterres'in ülkemize ziyareti her seferinde ayrı bir önem ve mana taşımıştır. Kendileri 2017'de genel sekreterlik görevi üstlenmesinin ardından ilk ikili ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiştir. Her ziyaretinde mültecilerin korunması, küresel adaletin tesisine dair projelerin uygulanması, Ukrayna'daki savaş bağlamında mekik diplomasisine yaptığı katkılara hep birlikte şahit olduk.

Barış ve güvenliğin tesisi için sessiz çoğunluğun sesi olan değerli dostuma Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Ramazan-ı Şerif vesilesiyle her yıl Müslümanlarla dayanışma ziyaretleri kapsamında ülkemize gelmesini de ayrıca anlamlı bulduğumu özellikle ifade ediyorum. Bugün barış için yaşamaya tehdit eden yabancı düşmanlığı, ayrımcılık konusundaki sayısız çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras kalan 'yurtta sulh cihanda sulh' ilkesini proaktif, atılgan ve girişimci anlayışla yoğurarak dış politikamızın odağında tuttuğunu sürdürüyoruz. İnsanlığın geleceğe yönelik umudunu temsil eden BM'nin kurucu değerlerinin 80 yıldır en güçlü destekçilerinden biriyiz.

"NEREDE BİR YANGIN VARSA SÖNDÜRMEK İÇİN SU TAŞIYORUZ"

Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz.

Nerede dram, trajedi, gözyaşı varsa onu dindirmeye çalışıyoruz. Değerli dostum Guterres'in hakkını özellikle teslim etmek isterim. 9 yıldır büyük başarıyla ifa ettiği vazifeyi ifa etmeden önce de barışı, diyaloğu, refahı öne çıkaran ziyaretçiydi. Portekiz Başbakanı olarak ülkesinde refahın artmasına ve demokrasinin kökleşmesine katkılar yapmış, halkının güvenini kazanmıştı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığı 10 yıllık dönemde yerinden edilenlerin insanlık onuruna yakışır şekilde muamele görmeleri, korunmaları görevinde üstün gayretler sarf etmişti.

Sayın Guterres'in genel sekreterliği çalışmasında Türkiye'nin katkılarını her alanda derinleştirdik. Sayın genel sekreterle gerek bölgemiz gerek dünyada barışı tehdit eden meseleler konusunda yakın diyalog içerisinde olduk. Bu istişare ve çabalarımızın bazen en zorlu şartlarda dahi sonuç verdiğini memnuniyetle gördük. Yoğun çaba sarfettiğimiz Karadeniz tahıl girişimi bu sayede küresel gıda krizinin önüne geçmeyi başardı. Ukrayna'da barışın yeniden inşasına ve savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalarda BM'de yakın işbirliğimizi devam ettiriyoruz.

'İRAN MERKEZLİ ŞİDDET SARMALININ BÜYÜMEMESİ İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Bölgemizin bir ateş çemberine döndüğü bu zor günlerde Sayın Genel Sekreter'in diplomasi çağrılarını çok değerli buluyorum. Türkiye olarak coğrafyamızı topyekun felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz. Sabırla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Dünya beşten büyüktür tespitimizin haklılığını teyit ediyor. Adalet olmadan, dünyada kalkınma, barış, istikrar olmayacağına inanan tüm girişimleri destekleyeceğiz. Gazze başta olmak üzere insani krizlerin aşılması ve uluslararası barışın tesisi için ortaya koyduğunuz ilkeyi ve özverili çabalarınızın bu ödülümüzle fevkalade uyumlu olduğunu görüyorum.

Barış için fedakarca görev yapan BM personelini selamlıyor, hayatını kaybeden BM çalışanlarını saygıyla yad ediyorum.

Şahsınıza tevcii ettiğimiz Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün BM ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizi ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum.

Antonio Guterres'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Gazze'de hayatını kaybeden yüzlerce BM personelini de anmak istiyorum. Gazze halkına yardım etmek isterken hayatlarını kaybettiler. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ödül Atatürk'ün mirasından da ayrı tutulamaz. Bu aslında bilinçli bir seçimdi. Uluslararası iş birliğine verilen desteğin de önemiydi "Yurtta sulh, cihanda sulh" vizyonu. BM şartlarında da bunu görüyoruz. Atatürk herkesin refahı için ve BM'nin bu bağlamda çalışması için de önümüzde duruyor. Türk halkı da bu şekilde çalışıyor.

Sizinle birlik bu kutsal Ramazan ayında, bu mübarek ayda sizinle birlikteyim. BM ailesi adına ben de Ramazan geleneklerini yerine getiriyorum. Müslüman toplulukları ziyaret ediyorum. İslam'ın hakiki ruhu içerisinde empati, birlikte olmak ve bağışlayıcılık... İşte ben Türkiye'ye de bu anlamda bir dayanışma ziyareti yapmak istedim. Türk halkının bu dönemde ortaya koymuş olduğu cömertliği de ortaya koymak istiyorum.

Türkiye kapılarını milyonlarca şiddetten kaçan insana kapılarını açtı. Güvenlik arayışıyla buraya gelen insanların burada nasıl korunduğunu ve sahip çıkıldığını gördüm. Türkiye bu anlamda hep bir numarada yer aldı.

Şanlıurfa, Gaziantep'te gerçekleştirdiğim ziyaretlerde de bunu gördüm. Türk halkının Atatürk'ün mirasını hayata geçirdiğini görüyorum. Türk ve BM ekipleri 2023'teki depremlerden sonra omuz omuza insanların yardımına koştu.

Türkiye'nin girişimleriyle birlikte gelişmekte olan birçok ülkeye gıda yardımı yapıldı. Türkiye'nin sıfır atık projesi için yaptığı girişimleri de destekliyoruz.

Türkiye'yi Gazze'deki ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusundaki arabuluculuk faaliyetleri için de övmek istiyorum.