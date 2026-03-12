Devlet Bahçeli: İran, Amerika ve İsrail için Vietnam'a dönebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'a yönelik saldırıların durması ve ateşkesin devreye girmesi gerektiğini söylerken, İran'ın Amerika ve İsrail için Vietnam'a dönebileceğini dile getirdi.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu’da artan gerilim ve İran ile Amerika Birleşik Devletleri-İsrail hattındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirterek “her türlü senaryoya hazırlıklı olunması” çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE SIRTINA BİNEN AĞIRLIKLARDAN KURTULUYOR"

Türkiye’nin son dönemde önemli bir süreçten geçtiğini belirten Devlet Bahçeli şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye sırtına binen ağırlıklarından hızla kurtulmaktadır. Uyanan ve ayağa kalkan devin önünü kesecek, tarihi yürüyüşünü kesintiye uğratacak hiçbir muhasım veya mütecaviz odak yoktur ve olması da mümkün değildir.

"İRAN SAVAŞI İÇ KAMUOYLARINDA İTİRAZLARI ARTIRIYOR"

Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik askeri ve siyasi adımlarının maliyetinin giderek arttığını savundu.

Bu durumun özellikle ilgili ülkelerin iç kamuoylarında tepki doğurduğunu ifade ederek şunları söyledi:

ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti arttıkça, bilhassa iç kamuoylarının İran savaşıyla ilgili kategorik itirazları yükseldikçe etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.

"ATEŞKES DEVREYE GİRMELİ"

Devlet Bahçeli, bölgede tansiyonun düşürülmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Aksi halde İran’daki olası bir savaşın uzun süreli ve yıpratıcı sonuçlar doğurabileceğini belirten Bahçeli, “Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir. Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a, hatta yeni bir Vietnam’a dönebilecektir.” dedi.

"ABD VE İSRAİL, İRAN'DAN ELİNİ ÇEKMELİ"

Gerilimin küresel ölçekte büyüme riski taşıdığını belirterek taraflara uyarıda bulunan Devlet Bahçeli, “ABD-İsrail, İran’dan elini çekmelidir. Sıcak gelişmelerin her türlü ihtimale açık olması münasebetiyle körüklenen şiddet ateşi küresel ve bölgesel alana sıçramadan söndürülmelidir. Aksi halde dünya ve beşeriyet çok ağır bir bedel ödeyecektir.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ HEDE YAPACAK GİRİŞİMLERE DİKKAT"

Türkiye’nin bölgedeki çatışmalara sürüklenmemesi gerektiğini de dile getiren Bahçeli, “Türkiye’mizi ve aziz milletimizi riske atacak, hedef yapacak, hatta İran’la ve diğer bölge ülkeleriyle çatıştırmayı sağlayacak niyet ve emellere ağır başlı bir şekilde yaklaşmak esas olmalıdır.” dedi.